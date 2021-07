Studie sieht in Corona "gravierende Folgen" für Bildungslaufbahn

Die Zahl der Neueintritte in die betriebliche Lehre ist laut Steiners Berechnungen seit der Pandemie kontinuierlich gesunken, zwischen Juni 2019 und Juni 2021 gab es demnach einen Rückgang um 8,4 Prozent (der Vergleichszeitraum ist auf Datenprobleme bei der Lehrlingsstatistik zurückzuführen). "Das ist schon ordentlich." Im selben Zeitraum ist diese Zahl bei der Überbetrieblichen Lehre (ÜBA), die als Sicherheitsnetz für jene dient, die keine Lehrstelle in einem Unternehmen finden, um 39,1 Prozent gestiegen.

"Die ÜBA fängt einen Teil der Jugendlichen auf", so Steiner, aber eben weit weniger als zuvor verloren gegangen seien. Berücksichtigt man betriebliche Lehre und die (weit seltenere) ÜBA, haben insgesamt 570 Jugendliche weniger eine Lehre begonnen. "Es besteht also die Gefahr, dass ein Teil davon zu frühen Bildungsabbrechern geworden ist."

Minus bei Neueinsteigern in die BHS

Auch bei den Übertritten in die Sekundarstufe II ortet Steiner "deutliche Corona-Auswirkungen": Hier zeigen die sogenannten SORG-Daten des Bildungsministeriums für die Schulorganisation zwischen den Schuljahren 2019/20 und 2020/21 ebenfalls ein Minus bei den Neueinsteigern in die BHS (minus 2,4 Prozent), die AHS-Oberstufen (minus 4,2 Prozent) und am stärksten ausgeprägt bei den BMS (minus 7,1 Prozent).

Burschen waren dabei stärker betroffen als junge Frauen. Die Daten weisen außerdem darauf hin, dass die mittleren Schulen und damit benachteiligte Jugendliche stärker betroffen sein könnten. "Aber hier ist die Datenlage noch löchrig." Weiteres interessantes Detail: In den höheren Schulstufen gab es gleichzeitig weniger Abbrüche als üblich, was laut Steiner möglicherweise an geringerer Selektivität in Zeiten der Coronapandemie liegen könnte.