Stromausfall in Villach: 15.000 Kunden betroffen

Die Kärntner Bezirksstadt Villach ist am Montag in der Früh in weiten Teilen ohne Strom gewesen. Laut Kelag-Sprecher Josef Stocker waren rund 15.000 Kundenanlagen betroffen. Auslöser war ein technisches Gebrechen im Umspannwerk Seebach, das deshalb ausfiel.

Störung behoben

Nicht betroffen waren das Stadtzentrum, auch das Landeskrankenhaus Villach, insgesamt war aber die Stromversorgung in der halben Stadt lahmgelegt. Durch Umschaltungen konnte die Versorgung bis zum späten Vormittag wieder flächendeckend hergestellt werden. Die Ursache für die technische Störung war vorerst noch nicht bekannt.