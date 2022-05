Streit zwischen Jugendgruppen in Steiermark: Bursch mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen ist ein 15-Jähriger am Mittwochabend in Knittelfeld durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. Der Bursch wurde ins obersteirische LKH Judenburg (Bezirk Murtal) gebracht, der Messerstecher (17) wurde wenig später in einem Lehrlingsheim festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag bekannt gab.

Motiv unklar

Die zwei Gruppen von Jugendlichen - alle im Alter zwischen 15 und 17 Jahren - waren gegen 21 Uhr im Stadtgebiet von Knittelfeld aus noch nicht geklärten Gründen aneinandergeraten. Vorher getroffen hatten sie einander noch nie. Der 17-Jährige aus dem Bezirk Murau versetzte einem 15-Jährigen, im Bezirk Murtal wohnenden Syrer aus der "gegnerischen" Gruppe plötzlich einen Stich mit einem Messer in den Bauch.

Bei der Festnahme stellten Polizisten bei dem 17-Jährigen die Tatwaffe sicher. Der genaue Hergang des Streits und des Messerangriffs muss noch ermittelt werden, hieß es.