Kärntner Polizei zog 19 Alkolenker aus dem Verkehr

Bei einer Schwerpunktaktion in der Nacht auf Donnerstag hat die Kärntner Polizei insgesamt 19 Personen erwischt, die alkoholisiert am Steuer gesessen sind. Dazu kam ein Autofahrer, der unter Drogeneinfluss stand, ihm wurde der Führerschein entzogen.

Übereinander in Kindersitz geschnallt

Der auffälligste Fall betraf eine 38-Jährige, die am Mittwochnachmittag in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) von Polizeibeamten gestoppt wurde. Die Frau hatte ihre beiden Kinder im Auto, der sechsjährige Bub und das achtjährige Mädchen waren übereinander in einen Kindersitz geschnallt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine, wie es die Polizei ausdrückte, "hochgradige Alkoholisierung".