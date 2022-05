Alkolenker und Führerscheinloser bauen schweren Unfall in Wien

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Wien-Ottakring, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 15.50 Uhr ein 47-Jähriger mit einem Lkw in der Hyrtlgasse in Fahrtrichtung Hasnerstraße und wollte die Kreuzung mit der Herbststraße geradeaus überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein 25-Jähriger mit einem Auto in der Herbststraße in Fahrtrichtung Lerchenfelder Gürtel und wollte die Kreuzung mit der Hyrtlgasse geradeaus übersetzten. Dabei kam es laut derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Kollision, wodurch der Lkw in weiterer Folge gegen zwei geparkte Motorräder sowie ein Fahrrad geschleudert wurde.

Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Mitfahrerin im Auto schwer verletzt. Die Beteiligten wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht.

Nach dem Unfall stellte sich heraus, dass der 25-Jährige keine Lenkberechtigung besitzt und der Pkw-Lenker 0,8 Promille Alkohol im Blut hatte.

Fußgänger erfasst

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es ebenfalls im 16. Bezirk. Auf dem Lerchenfelder Gürtel fuhr Donnerstagfrüh ein 53-Jähriger in Fahrtrichtung Thaliastraße. Zur selben Zeit ging ein 25-jähriger Fußgänger entlang des Gürtels und wollte die Fahrbahn überqueren.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, betrat der Fußgänger, hervorkommend zwischen parkenden Fahrzeugen, die Fahrbahn und wurde vom Auto erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 25-Jährige schwer verletzt und anschließend von der Berufsrettung ins Spital gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: