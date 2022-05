Mutter und Sohn in Wien tot gefunden: Verdacht auf Mord und Selbstmord

Am Mittwoch hat eine Heimhilfe zwei tote Personen in einer Wohnung in Wien-Landstraße gefunden und die Polizei alarmiert. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 57-jährigen Mann und seine 87-jährige Mutter. Sie wurden gegen 13.20 Uhr leblos aufgefunden.

Die Mutter und der Sohn wiesen beide tödliche Schussverletzungen auf. "Laut derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Mann zunächst seine Mutter und danach sich selbst erschossen hat", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass in einer Aussendung.

In der Wohnung konnten die Beamten eine Schusswaffe sowie ein Abschiedsbrief finden und sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Wien hat eine Obduktion angeordnet.

