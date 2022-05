Passant will verletzter Frau in Wien helfen und wird attackiert

Am frühen Mittwochabend spazierte ein Mann mit seiner Freundin und seinem Hund in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling. Plötzlich geriet das Paar in Streit und es kam zu einer Auseinandersetzung.

Dabei soll der 29-Jährige die 41-Jährige mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Ein junger Motorradlenker (20) hielt wegen einer roten Ampel und sah die Auseinandersetzung, weshalb er der Frau zur Hilfe eilte.