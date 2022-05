Cannabis-Aufzuchtanlage in Wiener Wohnung ausgeforscht

Die Wiener Polizei hat in der Vergangenheit mehrere Hinweise bezüglich einer möglichen Cannabis-Aufzuchtanlage in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hietzing bekommen. Am späten Montagabend resultierte eine Hausdurchsuchung mit Erfolg.

Die Beamten haben in der Wohnung über 70 Pflanzen sowie etwas mehr als 1,2 Kilogramm bereits geerntetes Cannabiskraut sichergestellt.