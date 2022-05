Mann kommt bei Zimmerbrand in Wien ums Leben

Bei einem Zimmerbrand in der Penzinger Hütteldorfer Straße kam am Dienstagabend der Wohnungsinhaber ums Leben. Der Brand war in einer Wohnung im dritten Stock eines vierstöckigen Wohnhauses ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, waren bereits einige Bewohner ins Stiegenhaus und auf die Straße geflüchtet. Die Flammen wurden mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft. Mit Hochleistungslüftern wurde das leicht verrauchte Stiegenhaus rauchfrei gemacht.