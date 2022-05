Zwei Festnahmen nach Einbruchsdiebstählen in Geldinstitut in NÖ

Nach Einbruchsdiebstählen in ein Geldinstitut in Waidhofen a. d. Ybbs hat es zwei Festnahmen gegeben. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge klickten die Handschellen für einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf und einen 25-Jährigen aus dem oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land. Gestohlen wurden ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und diverse Werbeartikel. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Einbruch in Geldinstitut

Die Beschuldigten sollen am 23. April gemeinsam einen Einbruch in das Geldinstitut verübt haben. Am 28. April war der 17-Jährige alleine am Werk. Bei der Festnahme des 25-Jährigen wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war das Duo teilgeständig. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.