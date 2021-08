Streit um Corona-Impfung in Kärntner Gasthaus: Wirt attackiert

Bei einem Streit um die Corona-Impfung ist in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) ein 67-jähriger Wirt von zwei Gäste attackiert und verletzt worden. Zu dem Streit war es gegen 0.30 Uhr gekommen. Dabei attackierte einer der Gäste den Wirt mit einem Barhocker, laut Polizei flüchteten die beiden Angreifer, nachdem drei weitere Gäste dazwischengegangen waren.

Der 67-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, eine Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Rund zwei Stunden nach dem Angriff stellten sich die beiden Männer aus dem Bezirk Villach-Land, 30 und 42 Jahre alt, auf der Polizeiinspektion Pörtschach. Beide gaben an, dass sie der Wirt angegriffen habe und sie sich nur gewehrt hätten.