Vorarlberger Polizei fahndet nach Supermarkt-Räuber

Die Vorarlberger Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitagabend in Bregenz ein Lebensmittelgeschäft überfallen hat. Die Erhebungen zu dem Raub seien im Gange, bisher habe es keine Festnahme gegeben, so ein Polizeisprecher Samstag früh. Sofort nach der Straftat hatte die Exekutive im Raum Unterland per Alarmfahndung nach dem Täter gesucht.

Der Mann betrat gegen 17.35 Uhr vermummt und bewaffnet einen Supermarkt in der Landstraße in Bregenz und erbeutete bei dem Überfall Bargeld aus der Kasse in noch unbekannter Höhe. Er flüchtete im Anschluss offenbar auf einem schwarzen Mountainbike. Der als korpulent beschriebene Mann ist rund 1,70 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil sowie blauen Jeans. Er sprach Vorarlberger Dialekt.