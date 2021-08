Bei der Suche nach einem verschwundenen Ex-Ehepaar in Salzburg ist am Samstagnachmittag die Leiche der 44-jährigen Frau aus Bosnien gefunden worden. Spaziergänger sollen die Tote an der Römerstraße zwischen Fürstenbrunn und Großgmain entdeckt haben, berichtete die Polizei. Die Frau war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordverdachts.

Aufgrund noch ausständiger Ermittlungsergebnissen und aus kriminaltaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden, hieß es von der Polizei. Am Samstagnachmittag waren die Tatortarbeiten noch im Gange, die Spurensicherung an Ort und Stelle im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat für Montag die Obduktion der Frau angesetzt, um die tatsächliche Identität sowie die Todesursache festzustellen.

Suchaktion

Die Polizei hatte am Samstag die Suche nach einem verschwundenen Ex-Ehepaar fortgesetzt. Gesucht wurde sowohl in Großgmain am Fuße des Untersberges, wo die Handys der beiden Vermissten zuletzt eingeloggt waren, als auch im Lungauer Riedingtal, wo das Auto des 47-jährigen Mannes gefunden wurde.