Flüchtlingstragödie: „Es gibt viele, die gerne helfen“

Der Kühltransporter war am 26. August 2015 östlich von Budapest gestartet. Die 71 Flüchtlinge aus dem Irak, dem Iran, Afghanistan und Syrien waren in dem luftdicht abgeschlossenen Transporter gestorben.

Zuvor hatten die Insassen verzweifelt um Hilfe geschrien und gegen die Ladewand gehämmert, wie der bulgarische Fahrer später vor Gericht aussagte. Vergeblich: Er hatte die Anordnung, den Laderaum keinesfalls zu öffnen.

Den elf Schleppern aus Afghanistan, Bulgarien und Libanon wurden in einem zweijährigen Verfahren der Prozess gemacht. Die vier Haupttäter wurden schließlich zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Erinnerungen in Parndorf

Dass in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Flüchtlinge über die ungarische Grenze ins Burgenland kommen, ist auch in der Gemeinde Parndorf Thema. „Natürlich ist mit der Erinnerung an 2015 ein mulmiges Gefühl verbunden. In der Bevölkerung gibt es Sorge, dass sich die Situation wiederholen könnte“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA).

Im Theaterstück „71 oder der Fluch der Primzahl“ hat Regisseur Peter Wagner die Katastrophe aufgearbeitet. Als „kultureller Gedenkstein“ wurde das Werk 2017 in Parndorf uraufgeführt.