Reisechaos droht: Deutsche Bahnstreik trifft auch ÖBB-Verbindungen

Der am Mittwoch in Deutschland beginnende mehrtägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL betrifft zwar nicht den ÖBB-Verkehr über das Deutsche Eck, wohl aber die Fernverkehrsverbindungen der Deutschen Bahn (DB) und der ÖBB nach München und weiter in den Norden.

ÖBB- und DB-Kunden können nach APA-Informationen aber mit ihren Tickets auf die stündlich verkehrenden Nahverkehrszüge Salzburg-München umsteigen. Die Züge der Westbahn fahren bis München, da an der Grenze kein Lokführerwechsel stattfindet.