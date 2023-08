Straßensperre stoppte Schlepper: 26 Geflüchtete im Laderaum versteckt

Eine Zivilstreife der Fremdenpolizei wurde am Sonntag gegen 09:30 Uhr auf der A2/Südautobahn bei Ilz in der Steiermark auf einen Kastenwagen aufmerksam. Als die Beamten den Kleintransporter mit deutschem Kennzeichen anhalten wollten, flüchtete der Lenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Graz.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, bei der mehrere Streifen aus verschiedenen Teilen der Steiermark unterstützten. Der Lenker versuchte durch riskantes Fahrverhalten, gefährliche Überholmanöver und streckenweise weit überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Nach rund 60 Kilometern fuhr der Lenker bei Mooskirchen von der A2 ab.

➤ Weiterlesen: 24 Personen in Lkw versteckt: Schlepper in Kärnten festgenommen