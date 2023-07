Qualvolle Zustände im Lkw: Mehrere Festnahmen bei Schlepper-Gruppen

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat drei mehrköpfige Schlepper-Gruppierungen zerschlagen. Nach Angaben vom Montag kam es in diesem Zusammenhang zu zahlreichen Festnahmen im In- und Ausland. Als erschütternd gilt der Fall eines im Bezirk Baden entdeckten Lkw, in dem durchschnittlich 40 Personen bis zu 20 Stunden lang unter qualvollen Bedingungen transportiert wurden. Bezahlt hatten die Betroffenen für die jeweilige Tour bis zu 2.500 Euro.

Komplize ausgeforscht

Entdeckt worden war der türkische Sattelzug in der Nacht auf den 16. März auf einem Schotterparkplatz an der B11 in Heiligenkreuz (Bezirk Baden). Die Lenker im Alter von 23 und 24 Jahren, zwei Türken, wurden festgenommen, ein 32-jähriger Komplize ausgeforscht. Dieser wurde Mitte Mai in Bulgarien auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Gewahrsam genommen und ausgeliefert. Zugeordnet wurden der Gruppierung bisher acht Fahrten von Rumänien über Ungarn nach Österreich und Deutschland. Die Zahl der Geschleppten liegt bei mehr als 300. Das Trio verweigerte die Aussage und befindet sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

