Zumindest 13 weitere Schlepperfahrten, zwei nach Österreich und elf nach Deutschland, machten die Ermittler aus. Durch die Befragungen stießen die Beamten auf einen weiteren Schlepperei-Verdächtigen, einen 20-jährigen Mann aus Usbekistan.

In Untersuchungshaft

Er soll mit einem Begleitfahrzeug weitere Menschen illegal nach Österreich gebracht haben. Der Mann wurde Anfang April in Tschechien festgenommen - bei einer Schlepperfahrt in Richtung Deutschland. Er befindet sich derzeit in tschechischer Untersuchungshaft, Österreich hat seine Auslieferung beantragt.