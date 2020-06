Welche Baustellen auf den Justizminister warten

Christian Timm, einst Anstaltsleiter von Stein, heute stellvertretender Chef der Vollzugsdirektion, wird dazu deutlich: „Wir dürfen Insassen nicht beim Duschen beobachten, um sicherzustellen, dass sie sich reinigen. Das wäre ein Eingriff in die Menschenwürde. Medizinische Zwangsbehandlung ist laut Gesetz nur zulässig, wenn fast schon Lebensgefahr besteht.“

Der Mediziner Norbert Wißgott aus Zwettl im Waldviertel – er arbeitet als Nachtdienst-Notarzt in der Justizanstalt Stein – ergänzt: „Besagte Justizbeamte haben über lange Zeit all das getan, was in ihrer Macht stand. Mit dem Problem des behandlungsunwilligen Mannes konnten sie gar nicht richtig umgehen. Schließlich dürfen wir auch außerhalb des Gefängnisses von unseren Nachbarn nicht an den Ohren zur Zwangsbehandlung gezogen werden.“

Wißgott kritisiert aber auch den Mangel an Psychotherapeuten und Sozialarbeitern in Gefängnissen. „Bei Einzelnen die Verantwortung zu suchen“, sei nicht in Ordnung. Denn die Gesellschaft sei bisher nicht bereit, mehr Geld für Häftlinge auszugeben. Anstaltsleiter Bruno Sladek, der den Maßnahmenvollzug nun vorübergehend leitet, betont: „Als der Geruch wahrgenommen und gemeldet wurde, habe ich den Mann sofort ins Spital verlegen lassen.“