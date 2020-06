Misshandlungs-Affäre: Vollzugsdirektion vor Aus

Die Liste an Verfehlungen im heimischen Strafvollzug, mit dem sich schon bald ein Untersuchungsausschuss beschäftigen könnte, wird immer länger. Der Falter berichtet in seiner kommenden Ausgabe über ein Video, das einen Misshandlungsfall in der oberösterreichischen Justizanstalt Suben zeigt. Ein Justizwachebeamter verletzt vor vier Kollegen einen Inhaftierten. Die Justiz griff nie durch – sondern mit Samthandschuhen ein. Hundert Euro musste er im Zuge einer Diversion an Bußgeld bezahlen, gegen die vier anderen wurde gar nie ermittelt. Und das, obwohl das Video der Justiz vorlag und die Beamten nachweislich gelogen und den Häftling verleumdet haben.

Justizminister Wolfgang Brandstetter erklärte am Dienstag, dass dieser Fall in Suben "symptomatisch ist für strukturelle Missstände im Strafvollzug, die wir mit einer groß angelegten Reform auf allen Ebenen massiv bekämpfen müssen". Erst in der Vorwoche hatte Brandstetter diese Reform angekündigt. Auslöser dafür war ein 74-jähriger Insasse der Haftanstalt Stein, der in seiner Zelle dahinvegetiert und von den Beamten schwer vernachlässigt worden war.