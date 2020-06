Verwesungsgeruch aus der Zelle: Ministerium prüft disziplinäre Schritte

Die Zehennägel rollen sich bereits ein, so lang sind sie. Die Füße sind komplett verkrustet von Geschwüren. Dazu mischt sich intensiver Verwesungsgeruch. Doch der Mann, dem diese Füße gehören, ist nicht tot. Er saß im Maßnahmenvollzug in der Justizanstalt Krems-Stein – der Falter deckt in seiner aktuellen Ausgabe den Fall von Wilhelm S. auf.

Der 74-Jährige, der seine Strafe wegen versuchten Mordes schon längst verbüßt hat, ist ein schwieriger Insasse. Er hat schwere psychische Probleme, ist ein Pflegefall und verweigert die Behandlung – Gründe dafür, dass er im Maßnahmenvollzug in Stein sitzt.

Doch monatelang dürfte sich keiner um den Zustand des Mannes gekümmert haben. Erst der starke Verwesungsgeruch fiel auf. Justizminister Wolfgang Brandstetter sagt im Falter: "Das ist eine Katastrophe, so etwas darf nicht passieren."