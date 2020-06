Justizminister Brandstetter auf Blitzvisite in Stein

Sehr wohl aber will sich der Minister persönlich "die Brennpunkte anschauen, wo man etwas tun muss". Zum Beispiel: Dass nur eine Psychiaterin acht Stunden in der Woche anwesend ist, im Bedarfsfall kommt für ein paar Stunden eine Kollegin dazu. Dabei landen früher oder später die aggressivsten und gefährlichsten Gefangenen in Stein, etwa auch 120 besonders schwierige Drogenabhängige, die nun substituiert sind (Ersatzmedikation im Entzug). "Die können einem schon ganz schön was anschauen lassen", sagt ein Beamter, und seien auch nicht leicht zu therapieren: "Handauflegen und gut ist es, das spielen’s halt nicht."

Wer zum praktischen Anstaltsarzt will, wird vorgeführt, aber auf ein ausführliches Gespräch muss man Wochen warten. Da hört man beim Lokalaugenschein durch eine geschlossene Eisentür Gebrüll und Pumpern. "Was ist da los?", fragt der Minister. Drei Häftlingen dauert die Wartezeit auf den Arzt zu lang. In Freiheit sitze man auch ein paar Stunden im Wartezimmer, meint ein Justizbeamter.