Stiller Notruf statt Stille Nacht

„Frau mit Messer getötet“ und „Tote Kinder: Vater gesteht Tat“, so oder ähnlich lesen sich die Schlagzeilen der vergangenen Jahre rund um den 24. Dezember. Dass die Weihnachtszeit nicht in allen Familien besinnlich ist, zeigen auch die ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverbote in Österreich, deren Fallzahlen in den Jahren 2020 und 2021 im Dezember jeweils anstiegen.

Eine „gewisse Intensität der Einsätze“ zu dieser Jahreszeit erkennt auch das Innenministerium (BMI). Deshalb wird in den Feiertagen der sogenannte stille Notruf beworben. Dabei handelt es sich um eine Funktion der Handy-App „DEC112“.

Die ermöglicht es Opfern von Gewalt, unauffällig die Polizei zu kontaktieren, wenn ein sprach- oder textbasierter Notruf nicht möglich ist. Ein Klick in der App genügt, um den Notruf abzusetzen. Mithilfe von GPS-Standortinformationen sowie der in der App hinterlegten Adresse wird dann eine Polizeistreife losgeschickt.