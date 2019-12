„Nacht der Emotionen“: Experten warnen vor Gewaltanstieg zu Weihnachten

Als „Nacht der Emotionen“ bezeichnet Franz Lang vom Bundeskriminalamt den Heiligen Abend und liefert damit eine Erklärung, warum sich gerade in der „besinnlichsten Zeit des Jahres“ die Morde in Österreich häufen. Erst diesen Montag, dem Tag nach dem zweiten Advent, soll ein 53-Jähriger seine Lebensgefährtin in Mistelbach erstochen haben. Vergangenes Jahr schockte der Fall eines Mannes, der kurz vor Weihnachten in Wien-Donaustadt seine Ehefrau aus Eifersucht in der Badewanne ertränkte.

Dabei handelte es sich um den traurigen Schlusspunkt eines Jahres, indem es auffallend viele Frauenmorde gab (siehe Grafik). Ein Trend, der sich 2019 mit bisher 34 weiblichen Mordopfern fortsetzte. Auslöser dafür waren in vielen Fällen Trennungsabsichten, Arbeitslosigkeit, Suchtmittel oder Eifersucht. Auch sogenannte Lebensbilanzmorde sind laut Lang gerade zur Weihnachtszeit ein trauriges Phänomen. Dabei handle es sich um alte Ehepaare, die aufgrund von Krankheit und Pflegebedürftigkeit keine Zukunft mehr sehen.