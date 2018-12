"Stille Nacht": Mit Stars und Skandalen zum Welthit

Zwei Gulden will Gregor für ein Paar selbst gemachte Socken oder Handschuhe haben. Gemeinsam mit Heidi, Caroline und Diana stimmt er am Kitzbühler Christkindlmarkt immer wieder weihnachtliche Lieder an. Das und sein frecher Schmäh kommen bei den Kunden gut an, behauptet der Tiroler.

In historisch anmutenden Gewändern ist die Truppe junger Unterländer heuer auf den Tiroler Adventmärkten aufgetreten. Sie sollten einen Eindruck vermitteln, wie es damals gewesen sein könnte, als Tiroler Wanderhändler Anfang des 19. Jahrhunderts auszogen und dabei auch „Stille Nacht“ im Gepäck hatten, das vor 200 Jahren uraufgeführt wurde.

„Niemand verlässt freiwillig seine Heimat“, sagt Hannes Pramstraller, Leiter einer Sonderausstellung in Schloss Fügen im Zillertal. Hier wird nacherzählt, wie Familien aus dem Tal, getrieben von bitterer Armut, mit ihren Waren durch Europa zogen. Und dabei den Absatz mit Gesang ankurbelten.

Die Erfolge der Tiroler als Entertainer sind der Grundstein dafür, dass „Stille Nacht“ zum Welthit wurde. Heute wie damals gilt: Ein kleiner Skandal kann im Showbusiness nicht schaden. 1822 auf Schloss Fügen bereits vor Kaiser Franz I. und Zar Alexander aufgetreten und somit entdeckt, gingen die Geschwister Rainer als Sänger auf Tourneen, die sie 1827 an den englischen Hof von George IV. führten.

Dass sich die Sängerin des Quintetts, Maria Rainer, bei dem Auftritt zu einem Kuss für den König hinreißen ließ, wurden von der britischen Klatschpresse zum Skandal hochgespielt. Schriftliche Belege, dass die Rainers auch „Stille Nacht“ zum Besten gaben, sind nicht überliefert. „Gespielt wurde, was gefällt“, ist aber der Tiroler Martin Reiter, der seit 30 Jahren zu dem Lied forscht, überzeugt.

Fest steht: Die Zillertaler Sängerfamilie Strasser war es, die das Lied bis nach Leipzig brachte. 1832 traten die Tiroler laut einer Zeitungsmeldung dort mit „Stille Nacht“ auf. Aus demselben Jahr datiert ein Druck mit „Tiroler Liedern“. Das beinhaltet die bis heute älteste bekannte Aufzeichnung des Weihnachtsliedes, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist.

Eine Castingband aus dem Zillertal brachte „Stille Nacht“ schließlich in die USA. Von dort war 1839 ein Amerikaner nach Tirol angereist. Er stellte sich eine Sängerfamilie zusammen. Die wurde nach den „Ur-Rainern“, deren Erfolg sich jenseits des Atlantiks herumgesprochen hatte, als „Rainer Family“ benannt.

Am Weihnachtstag gab die Truppe in New York ein Konzert. Reiter ist überzeugt, dass sie dort „Stille Nacht“ gesungen haben. Auch die „Rainer Family“ steigerte mit einem Skandal ungewollt ihre Bekanntheit: Sängerin Helene Rainer brannte mit dem US-Manager durch. Als ihr Ersatz wurde ein irischer Jüngling in Frauenkleider gesteckt. Ein Plakat belegt, dass bald der Bartwuchs bei dem jungen Mann einsetzte. Er wurde so zu einer frühen Version von Conchita Wurst.