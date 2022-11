Steirisches Diebespärchen beim Dieselabzapfen erwischt

Ein Pärchen ist am Dienstagabend beim Diebstahl von Diesel ertappt worden. Die beiden hatten offenbar in den vergangenen Wochen auf dem Gelände eines Logistikdienstleisters im weststeirischen Voitsberg mindestens 1.000 Liter Treibstoff entwendet. Die Installation einer Kamera brachte die Polizei auf die Spur des Pärchens, 25 und 17 Jahre alt. Auf Befragen gab der Weststeirer an, ständig in Geldnot zu sein, aber sehr gerne Auto zu fahren und deswegen Diesel zu benötigen.

Kamera auf Firmengelände installiert

Dem Firmeninhaber war aufgefallen, dass in den vergangenen Monaten Treibstoff zwar abgezapft, aber nicht verbucht worden war. Deshalb wurde eine Kamera bei der Zapfsäule installiert. Wie der Mann genau an den Diesel kam, war vorerst nicht bekannt, jedenfalls war er kein Beschäftigter der Firma, hieß es auf APA-Anfrage.

Am Dienstagabend tappten die beiden dann in die Videofalle. Die alarmierte Polizei fand beim in der Nähe abgestellten Pkw des 25-Jährigen sieben leere Kanister. Bei einer weiteren freiwilligen Nachschau an zwei verschiedenen Adressen wurden rund 1.000 Liter Diesel und zahlreiche leere Kanister sichergestellt. Der Mann gab den Diebstahl bei der Einvernahme zu und nannte als Motiv unter anderen, dass er arbeitssuchend sei. Er wird angezeigt.