Familienclan brachte Betrugsopfer um 1,5 Millionen Euro

Falsche Immobilien, dubiose Zahlungsmethoden und Schäden in Millionenhöhe: Den Ermittlern des Landeskriminalamts ist gemeinsam mit italienischen und deutschen Behörden ein großer Coup gegen Rip-Deal-Betrüger gelungen. Bei Rip-Deals werden die Opfer in der Regel um große Summen Bargeld gebracht, indem lukrative Geldwechselgeschäfte vorgetäuscht werden.

Passwörter ausspioniert

So auch im aktuellsten Fall: Unter dem Deckmantel einer Immobilien-Betreuungsfirma agierte ein serbisch-kroatischer Clan in Wien, der sich aus zwei Familien zusammensetzt. Strippenzieher des Clans ist ein 34-jähriger Wiener, mit serbischer Herkunft. Dieser wurde vergangenen Sommer von italienischen Behörden in Rom festgenommen und in Wiener Neustadt zu vier Jahren Haft verurteilt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden immer mehr Details über die Vorgangsweise des Clans bekannt: Die Familie gab vor, inserierte Immobilien für reiche Käufer im Ausland erwerben zu wollen. Bei den Besichtigungen der Häuser wurde eine Provision in Form von Kryptowährungen vereinbart.

Hohe Dunkelziffer

Konkret ging es in diesem Fall um Bitcoins. Als die Opfer das Geld in die geforderte Währung umtauschten, konnten die Täter deren Passwörter ausspionieren und sich das Geld sichern. Das Landeskriminalamt spricht von vier Opfern der Familie. Die Dunkelziffer dürfte aber viel höher sein. "Nach derzeitigen Ermittlungen dürften auch eine Wiener Immobilienfirma und eine Privatperson aus Tirol zu den Geschädigten gehören", sagt Valentin Szaga-Doktor vom Landeskriminalamt Wien.

Sechs Täter

Die grenzüberschreitenden Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren. Nach einem tatverdächtigen Serben wird derzeit in Deutschland gesucht. Insgesamt geht man von sechs weiteren Tätern aus, die noch flüchtig sind, heißt es vom Landeskriminalamt. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 1,5 Millionen Euro.