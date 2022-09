Provisionen für Immobiliendeals, die nie stattfanden: Betrüger verurteilt

„Haben Sie Schulden?“, fragt die Richterin. „Eigentlich nicht. Also nicht dass ich wüsste“, antwortet der Angeklagte. Nicht nur mit fremdem Geld scheint der 34-Jährige, der wegen Betruges am Landesgericht Wiener Neustadt auf der Anklagebank sitzt, eher sorglosen Umgang zu pflegen. Jene vier Opfer, die auf die Masche des zuletzt in Guntramsdorf lebenden Mannes hereinfielen, kostete ihre Gutgläubigkeit in Summe mehr als eine Million Euro.

Ihnen wurde Interesse an Liegenschaften vorgegaukelt, die von den Betroffenen zum Verkauf angeboten wurden. Der 34-Jährige trat als Vermittler in Erscheinung und vereinbarte Treffen in Rom. Weil er dazu von dubiosen Hintermännern verleitet worden sei, wolle er nun keine näheren Details über die Betrugsmasche der Bande verraten, sagt der Mann. „Ich habe Angst um meine Frau und meinen Sohn, sie wären sonst nicht mehr sicher.“