"Rip-Deal"-Betrug: Tatverdächtiger aus NÖ in Rom festgenommen

Ermittler haben einen 33-jährigen Österreicher in der italienischen Hauptstadt Rom geschnappt, der an einem internationalen, groß angelegten "Rip-Deal-Betrug" beteiligt gewesen sein soll. Dabei seien einem Deutschen, der eine spanische Villa im Internet zu Verkauf angeboten hatte, bei der Geschäftsanbahnung 700.000 Euro in Krypto-Währungen abgeknöpft worden. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt in Niederösterreich gebracht, Ermittlungen zu möglichen Komplizen laufen.

Nachdem der Deutsche seine Villa auf einer Plattform annonciert hatte, soll sich im März 2021 ein Mann bei dem 59-Jährigen gemeldet haben, hieß es in einer Aussendung der Wiener Polizei am Dienstag. Laut dem späteren Opfer habe dieser vorgegeben, als Vermittler für einen reichen Geschäftsmann tätig zu sein, weshalb ein Treffen in Rom stattgefunden habe.