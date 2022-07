Betrug um millionenschweres Barockgemälde in Wien aufgeklärt

Artemisia Gentileschi lebte von 1593 bis 1654 unter anderem in Rom und Neapel. 1616 wurde sie als erste Frau an der florentinischen Accademia dell Arte del Disegno aufgenommen. Sie pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Malern, Dichtern und anderen illustren Persönlichkeiten, wie Galileo Galilei, wurde sehr bekannt und fertigte etliche Werke für die bekannte Bankiersfamilie Medici an.

Ungewöhnlich ist, dass Artemisia in einem damals ganz besonders von Männern dominierten Berufsfeld tätig war und eine eigene Werkstatt mit auch männlichen Angestellten führte. Dazu stellte sie biblische und mythologische Themen in den Mittelpunkt ihrer Bilder, was damals Männern vorbehalten war. In den 1960er-Jahren wurde sie deshalb von feministischen Zirkeln verehrt.

Ermittlungen in dieser Causa begannen bereits 2020. Offenbar gibt es mehrere ähnlich gelagerte Fälle mit Gentilesch-Bildern. Im aktuellen Fall führte die Spur der Carabinieri nach Wien, wo das Gemälde beschlagnahmt wurde. Es soll nun nach Italien zurückgebracht werden.