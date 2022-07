ImpulsTanz: Das Gute in der Welt ist vielen Gefahren ausgeliefert

Von Silvia Kargl

Das Theater von Jan Lauwers und der von Grace Ellen Barkey, Maarten Seghers und ihm geleiteten Needcompany bewegt und beeinflusst das europäische Sprech- und Tanztheater seit drei Jahrzehnten. Warum das so ist, war bei ImPulsTanz am Sonntag in „All the Good“ exemplarisch zu erleben.

Zu erleben deswegen, weil dieses 2020 entstandene Stück nicht nur auf der Bühne ein theatralisches Gesamtkunstwerk vermittelt, sondern weil es Lauwers und seinen wunderbaren Performerinnen und Performern gelingt, mit ineinandergreifenden Kunstformen und dem Inszenieren von Geschichten das Publikum in seinen Bann zu ziehen.