Millionenbetrüger treiben in Wien ihr Unwesen

Der Schaden der schon seit 2013 aktiven Gruppe ist enorm. Es geht um Millionen, wie Ermittler Valentin Szaga-Doktor sagt. Von zahlreichen Fällen haben die Ermittler keine Kenntnis, weil sich die Opfer, oft aus Scham, gar nicht trauen, Anzeige zu erstatten.

So funktioniert's

Die Betrügereien werden immer im Zusammenhang mit dem Verkauf von Luxusgütern - Immobilien, Gold, Uhren, Schmuck, Autos, manchmal auch Kryptowährungen - verübt. Eine große Rolle spielt Falschgeld, das die Täter nach Erkenntnissen der Kriminalisten selbst herstellen.

Und es ist wahrlich Betrug im großen Stil: Bei einem sogenannten Rip-Deal gehen die Täter im Großverbund vor. In einem Wiener Fall im Oktober 2019 waren 15 Mitglieder eines Clans beteiligt. Am Tag, an dem das Opfer in einem Wiener Innenstadt-Cafe ausgenommen - eigentlich letztlich ausgeraubt - wurde, waren zehn Beteiligte anwesend.

Die Tat in Wien zeige laut Ermittlern gut, dass die Täter auch kein Problem haben, zu härteren Bandagen zu greifen, wenn es einmal aus dem Ruder läuft. Der zypriotische Geschäftsmann wollte um 110.000 Euro Gold kaufen. Die Betrüger gaben sich als israelische Gold- und Diamantenhändler aus und kontaktierten das Opfer. Der Mann wurde - wie immer bei Rip-Deals - von seinem Wohnort ins Ausland gelockt, in diesem Fall nach Wien. Hier sollte das Geld überprüft werden, bevor es in Athen letztlich zur Übergabe der Ware kommen sollte, wie die Betrüger dem Opfer vorgaukelten.

Aufgeflogen

Beim Treffen in dem Café, zu dem der Geschäftsmann die 110.000 Euro mitbrachte, tauschten die Betrüger die Summe heimlich gegen Falschgeld aus. Die Sache ging schief, als das Opfer den Coup bemerkte und die Kriminellen an der Flucht hindern wollte. Diese verletzten den Mann und machten sich davon. Ein Verdächtiger wurde bei der Fahndung von der Polizei erwischt.