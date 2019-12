Steirische Kinder sollen "Hinrichtung" gespielt haben

Jedenfalls sollen sie laut der Leobnerin mit Plastik-Gewehren bewaffnet und teilweise auch maskiert gewesen sein. Einige hätten sich auf den Boden knien müssen, während andere sie mit den Spielzeugwaffen bedrohten. Die steirische FPÖ befürchtete am Dienstag per Aussendung, dass die Kinder bereits durch "radikales Gedankengut indoktriniert" worden seien und verwiesen auf die laufenden Dschihadistenprozesse in Graz.