IS-Prozess in Graz: Verein wollte Jugendliche radikalisieren

Bevor der Grazer Terrorprozess morgen ins Finale geht, machen am Donnerstag Details aus den Ermittlungen dessen Brisanz noch einmal deutlich. Einer der acht angeklagten Männer wurde vom Verfassungsschutz als "Gefährder" eingestuft und wochenlang obvserviert, ehe er Ende Jänner 2017 im Rahmen der "Operation Josta" in Wien festgenommen wurde.

Sprengstoff an den Händen

Da hatte er schon mehr als ein Jahr lang in einem Heim für Obdachlose gelebt, in einer "Schlafzelle" von sieben Quadratmeter, wie ein Sozialarbeiter beschreibt. Und irgendwie muss er auch Kontakt zu Sprengstoff gehabt haben, denn: Die Ermittler fanden Spuren von TNT an der Türklinke des Zimmers und auch an den Händen des Angeklagten.