IS-Prozess in Graz: "Die Moschee war ein Reisebüro für Syrien"

"Die Scharia ist das einzige Gesetz, Menschenrechte braucht man nicht", zitiert der Richter aus den Reden jenes Predigers, den der Staatsanwalt als radikal, islamistisch und salafistisch einstuft. Muslime bräuchten einen eigenen, islamischen Staat, forderte der 44-Jährige ebenfalls. "Wenn man solche Dinge ausspricht und dann reist ein Drittel der Mitglieder einer Moschee in den Krieg", sinniert der Richter. "Dann muss man sich die Frage gefallen lassen, ob das möglicherweise wegen dieser Vorträge war. Sind Sie dafür verantwortlich?"

"Gegen den IS"

Aber niemals, wehrt der Angeklagte ab, der am vierten Tag des Grazer IS-Verfahrens befragt wird. Acht Männer und drei Frauen stehen unter Terrorismusverdacht. Diese Sätze stammten aus 2004 oder 2005, danach hätte er seine Ansichten radikal geändert. "Ich bin gegen den IS, gegen Al Kaida, Gegner ihrer ganzen Ideologie", behauptet er am Donnerstag und meint sogar, ohne seine Schriften und Reden hätten sich viel mehr Menschen aus Österreich dem IS angeschlossen. Als Entlastungszeugen bietet er sogar einen bereits rechtskräftig wegen Mordes verurteilten, bekannten Prediger an, Mirsad O. ´"Selbst er hat gesagt, würde Ebu Mohammed aufhören, zu sprechen, würden viel mehr nach Syrien gehen." Ebu Mohammed, das war der Predigername des 44-Jährigen - oder wie er selbst im Prozess anmerkt, ein "Spitzname".