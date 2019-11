Grazer IS-Prozess: "Ein Drehbuch, wie man Terroranschläge verübt"

Zum Stützpunkt des radikalen Islamismus in Graz sei der Verein "Taqwa" geworden, den mehrere Angeklagte in diesem Prozess führten und in dem der Prediger lehrte. In den Unterlagen des Vereins fanden sich neben den islamistischen Schriften des 44-Jährigen auch Aufrufe zum Terror, betont der Ankläger. "Das war wie ein Drehbuch: Wie verübt man Terrorangriffe, wie tötet man Menschen."

Der Prediger habe Elend über Familien gebracht, über Kinder. "Sich davon stehlen geht nicht. Er ist ein Zündler. Zu sagen, man kann nichts dafür, dass sich jemand in die Luft sprengt, weil er meine Bücher gelesen hat, das gilt nicht. Er ist der Anstifter."