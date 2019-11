Spannung vor Start des nächsten Dschihadisten-Prozesses

Als Hauptangeklagten betrachtet er einen 44-Jährigen: Der Mann habe in seinen Predigten in Moscheevereinen sowie in Schriften den Dschihad beworben und den IS unterstützt. Er habe „offen die Anwendung von Gewalt aus religiös-politischen Motiven“ gut geheißen, heißt es in der Anklageschrift. Der Prediger sei ein „radikaler, islamistischer Ideologe“. Der Angeklagte wird vom Wiener Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz vertreten, der im Vorfeld einen Ablehnungsantrag gegen den vorsitzenden Richter des Schwurgerichtshofes eingebracht hat: Der Betroffene war auch jener Richter, der die U-Haft über seinen Mandanten verhängt habe. Darin sah der Verteidiger Befangenheit, ein Senat des Straflandesgerichtes gab jedoch der Beschwerde nicht statt.