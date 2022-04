Steirische Ärztekammerwahl: Verluste für Liste des Präsidenten

Die steirischen Ärztinnen und Ärzte haben am Donnerstag ihre Standesvertretung gewählt. Die Interessensgemeinschaft Angestellte Ärzte (Liste 2) des amtierenden Präsidenten Herwig Lindner erreichte nach 13 Mandaten im Jahr 2017 diesmal nur noch elf Mandate. Die Vereinigung Steirischer Ärztinnen und Ärzte (Liste 1) kam auf 13 Mandate. Die Wahlbeteiligung lag nach 51,6 Prozent nur noch bei 44,25 Prozent.

Von 6.646 Wahlberechtigten gaben 2.941 ihre Stimme ab, 56 Stimmen waren ungültig. Platz drei mit neun Mandaten ging an die Aktion Freier Arzt (Liste 3), die Interessensgemeinschaft Niedergelassene Ärzte - IGNÄ (Liste 4) erhielt fünf Mandate. Damit legte die "Schwestergruppierung" der IGAÄ am deutlichsten zu. Auf die Sozialversicherungsärzte (Liste 5) fiel ein Mandat, während die Wahlärzte (Liste 6) auf drei Mandate kam. Die erstmals angetretene Liste Integrative Medizin (Liste 7) bekam ein Mandat.

Steht Umbruch bevor?

Was das Ergebnis für die Kammerpräsidentschaft bedeutet, wird sich wohl schon in den kommenden Tagen zeigen. Für Lindner und die IGAÄ ist der Verlust von zwei Mandaten ein herber Schlag. Die konstituierende Vollversammlung und die konstituierenden Kurienversammlungen finden voraussichtlich am 18. Mai statt. Dort werden der Präsident oder die Präsidentin und die Vizepräsidenten bzw. Kurienobleute der angestellten und niedergelassenen Ärzte gewählt.