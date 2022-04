Ärztekammerwahl: Alle Neune in der Standesvertretung

Nach dem Rückzug von Christoph Reisner als Präsident der NÖ Ärztekammer wurden bei der Ärztekammerwahl gestern, Samstag, in Niederösterreich, die Karten neu verteilt.

8.168 wahlberechtigte Ärzte waren aufgerufen, ihre Stimme abgeben. Es werden 53 Mandate vergeben, das Gremium setzt sich aus vier Wahlkörpern zusammen. Wer die Präsidentschaft übernehmen wird, entscheidet sich bei der konstituierenden Vollversammlung am 27. April.

Das vorläufige Ergebnis hat Veränderung gebracht. Punkt 1: Alle neun Listen, die bei der Wahl angetreten sind, haben Mandate für die Standesvertretung der Ärzte erreicht. Vier Listen davon waren erstmals zur Wahl gestanden.

Punkt 2: Es gibt eine neue Nummer 1 in der Vollversammlung. Die Liste ARGUS - Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Spitalsärzte mit Spitzenkandidat Josef Sattler konnte 14 Mandate und Platz 1 erringen und so den Anspruch auf die Präsidentschaft in der Ärztekammer NÖ untermauern.