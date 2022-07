Steirer wollte Nacktfotos von Mädchen erpressen: Sechs Monate bedingt

Ein 19-Jähriger ist am Montag im Grazer Straflandesgericht verurteilt worden, weil er über Snapchat Nacktfotos erlangen wollte. Er versuchte, Zwölf- bis 14-Jährige dazu zu bringen, ihm Nacktfotos zu schicken - andernfalls würde er Fotos von ihnen in Unterwäsche ins Netz stellen, lautete seine Drohung. Die Mädchen hatten die ersten Bilder freiwillig verschickt, dann zeigten sie den Lehrling an. Er war umfassend geständig und bekam eine bedingte Haftstrafe von sechs Monaten.