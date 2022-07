Pflege im Burgenland wird komplett neu aufgestellt

Gebaut beziehungsweise adaptiert werden die 71 Pflegestützpunkte von der Landesimmobilien Burgenland (LIB). Derzeit laufen die Vorbereitungen bei Grundstücken und bestehenden Gebäuden, um in die Bauphase übergehen zu können. 2023 erfolgt die Ausschreibung der einzelnen Regionen für die künftigen Betreiber, Ende 2024 sollen die 71 Pflegestützpunkte in Betrieb gehen.

"Kernaufgabe"

„Wir nehmen die aktuellen Anbieter gerne in die neuen Strukturen mit. Die Trägerorganisationen sind eingeladen, sich zu bewerben“, so Doskozil. Damit könnten sich die Betreiber auf ihre Kernaufgabe, Betreuung und Pflege, konzentrieren, während sich das Land und die LIB um die Immobilien kümmerten, ergänzte Schneemann. Dabei gehe es nicht darum, Kosten zu sparen, sondern „Qualität in der Pflege langfristig zu gewährleisten“, betonte Doskozil.