Bei Biketour auf einen Bären getroffen: "Das war ein Mordsvieh"

Drei verschiedene Bären konnten im Vorjahr – neben einer Vielzahl von Wölfen – in Tirol nachgewiesen werden. Heuer haben Bären in drei Regionen – im Oberland, im Karwendelgebirge nördlich von Innsbruck und eben im Unterland – Schafe oder Wild gerissen.

Kein Foto-Andenken

Neben dem Bären, der in Langkampfen von einer Wildkamera fotografiert wurde, ist heuer auch schon ein Bär im Karwendel auf diese Weise dokumentiert worden. Hautz hat kein Bild-Andenken an sein Erlebnis. „Den will ich sehen, der in so einer Situation noch ein Foto macht.“ Experten raten davon auch ab.