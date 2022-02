Steirer Polizei 110.000 Stunden im Demo-Einsatz

Rechts unterwandert

Ressortleiter Karner merkte an, dass zuletzt die Anzahl der Protestierenden bei den Versammlungen geschrumpft sei: Dafür würden Teilnehmer aber zunehmend aggressiver, die Hemmschwelle sei leider „deutlich gesunken“, bedauerte Karner. Außerdem würden die Versammlungen, die gegen Corona-Schutzmaßnahmen oder Impfung angemeldet seien, immer öfter von rechten oder rechtsradikalen Gruppen missbraucht und unterwandert, beschrieb Karner: Dabei wurde der Holocaust verharmlost, Impfgegner traten mit Judensternen auf.

Das schlug sich auch in der Bilanz der Anzeigen nach dem NS-Verbotsgesetz generell nieder: 2019 gab es in der Steiermark 152 solcher Anzeigen 2020 waren es dagegen bereits 255, das ist ein Plus von knapp 68 Prozent. Im Vorjahr gingen 212 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz ein, verglichen mit 2019 ein Zuwachs um 39 Prozent.

Sowohl der Ressortchef als auch der Landeshauptmann lobten am Donnerstag die „zurückhaltende Einsatztaktik“ der Exekutive bei den Demos. Dadurch seien Eskalationen wie in anderen Städten vermieden worden. „Ich will nicht Amsterdam, ich will nicht Berlin“, kommentierte Schützenhöfer. „Ich will nicht einmal Wien.“