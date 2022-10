Stein brach aus: Kletterer in Tirol stürzte ab

Ein Kletterer hat am Samstag in Silz (Bezirk Imst) bei einem Alpinunfall schwere Verletzungen erlitten. Der 60-jährige Österreicher stürzte dabei aus drei Metern Höhe zu Boden und verletzte sich am Arm. Laut Polizeiangaben wurde er mittels Tau geborgen und per Hubschrauber ins Krankenhaus Hall geflogen.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr, als der Mann im Vorstieg einer Zweierseilschaft eine Route in Silz-Semmering klettern wollte. Unmittelbar vor dem Einhängen in die erste Sicherung brach ein Stein aus, auf dem der Mann gestanden hatte.