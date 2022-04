Steilste Zahnradbahn ist jetzt schneefrei

Bewegte Geschichte

Bald können Ausflügler mit Österreichs steilster Zahnradbahn wieder bequem auf den Berg gelangen. Und mit einem frischen Gebirgslüfterl weht am Schafberg immer auch ein Hauch von Nostalgie mit: Wer in der Geschichte zurückblättert, findet sich im 19. Jahrhundert wieder.

Als die ersten Pläne für die Bahn am Tisch lagen, reisten Sommerfrischler noch mit der Postkutsche an den Wolfgangsee. Die noble Wiener Gesellschaft buchte gern sogenannte Sesselträger. Das waren starke Burschen aus dem Ort, die Urlauber in einer Art Sänfte auf den Berg trugen. Sogar Kaiser Franz Joseph I. soll auf einem „Schafberg-Sessel“ Platz genommen haben.

Mit der Bahn – 1893 war Start – brach ein neues Kapitel an. Ein Gipfelsieg, ohne groß Fitness beweisen zu müssen, war schnell begehrt. Kaum wo lässt sich ein so gigantischer Ausblick erleben wie am Schafberg: Bei guter Sicht eröffnet sich eine Vogelperspektive auf 14 Seen. Die Region wirbt gern mit dem „See-Seh-Rekord“.

Für Nostalgiefahrten sind bis heute alte Dampfloks im Einsatz. Es gehört zu den touristischen Markenzeichen am See, dass es einige Male im Jahr ordentlich dampfen und zischen kann. Der reguläre Betrieb wird mit Diesel-Elektro-Loks abgewickelt. Die Namen der alten Loks sind naturnah – von Enzian bis Arnika und Almrausch.