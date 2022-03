Saisonstart bei der Wachaubahn am 19. März

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Schon bald ist die Wachaubahn wieder in Niederösterreich unterwegs. Mit 19. März ist die Winterpause vorbei, bis 1. November fährt die Bahn regelmäßig.

Saisonkarte zum halben Preis

Mit der Bahn lässt sich einiges erkunden: „Das UNESCO Weltkulturerbe Wachau mit seiner unglaublichen Vielfalt von Natur und Kultur auf dichtem Raum lässt sich am besten mit der Wachaubahn erkunden – nachhaltig, stressfrei und klimaschonend. Die erhöhte Trassierung der Bahn ermöglicht einzigartige Ausblicke“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Saisonkarten stehen heuer unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. „Bis 30. April kann man die Saisonkarte zum halben Preis in unserem Infocenter oder direkt im Zug erwerben. Gleichzeitig reist das Fahrrad während der ganzen Saison kostenlos im Zug mit. Ein tolles Angebot für jene, die mit unserer Wachaubahn im UNESCO-Weltkulturerbe autofrei unterwegs sein wollen“, sagt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Verkehrstage

In der Saison 2022 verkehrt die Wachaubahn von 19. März bis 1. November jeden Samstag, Sonntag und Feiertag. Zwischen 26. Mai und 30. September ist sie täglich unterwegs. Im Advent fährt die Wachaubahn von 3. bis 18. Dezember jeden Samstag und Sonntag. Eine Reservierung von Fahrradstellplätzen wird empfohlen.

Ein besonderes Highlight auf dem Fahrtweg ist der „Safran Croissant Stopp“. An allen Verkehrstagen der Wachaubahn hält der Zug bei der Safran Manufaktur. Am historischen Bahnhof Dürnstein-Oberloiben wird das Wachauer Safran-Schoko-Hörnchen angeboten.