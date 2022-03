Sportlich in den Frühling auf den Wanderwegen der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die frühlingshaften Temperaturen locken schon immer öfter an die frische Luft. In der Wachau gibt es zahlreiche Wanderrouten, um Energie zu tanken und die Natur zu genießen. Der KURIER hat einen Überblick über einige Routen zusammengestellt.

Welterbesteig

Im Mai 2010 wurde der Welterbesteig Wachau eröffnet und bietet seither 180 Kilometer Wandervergnügen. Er verbindet mehrere Wanderwege auf beiden Donauufern und ist in 14 Etappen geteilt. Auf diesen Routen wird den Wanderern so einiges geboten: Vorbei an Weinreben und durch Weingärten, abwechselnd am Fluss entlang oder durch den Wald hindurch kann die Natur in verschiedensten Formen genossen werden. Außerdem führen die Wege auch an Burgen, Schlössern sowie Ruinen vorbei – und damit auch an einem Stück Geschichte. Die Wanderkarte zum Welterbesteig gibt es beim Regionalbüro von Donau Niederösterreich oder hier zum Download.