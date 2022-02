Krems und seine jüdische Vergangenheit: „Keiner wollte darüber sprechen“

Mit seiner Forschung habe er sich in Krems nicht immer beliebt gemacht. Widerstand von Betroffenen interpretiert Streibel aber als Angst und Ausrede vor der eigenen Historie. Dabei brauche es aber vor allem die Aufarbeitung von Tätergeschichten, so der Historiker: „Aus den Geschichten der Opfer kann man nichts lernen. Von denen der Täter schon. Man kann hinterfragen, wie es so weit kam. Ohne die Täter gäbe es keine Opfer.“

Viele Forschungsfelder

Dieser historische Bereich sei laut Streibel nur einer von vielen, der bisher – nicht nur in Krems – wenig Beachtung bekommen hätte. „Es wurde bisher nicht einmal der Versuch gemacht, die Geschichte von Zwangsarbeitern, die es damals in jedem Betrieb und Bauernhof gab, zu erzählen“, ist für Streibel kein Ende seiner Arbeit in Sicht. „Ich habe auch die Namen von 20 bis 30 Euthanasie-Opfern der Nationalsozialisten aus Krems.“

„Die Kremser Geschichte ist die Geschichte von vielen“, erklärt der Historiker, wobei diese nicht nur von in Krems Lebenden geschrieben wurde. Da sich im Stadtteil Gneixendorf ab 1939 das größte Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager – STALAG 17b – befand, gäbe es auch viele internationale Geschichten zu erzählen.