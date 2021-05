In Gedenken an Kremser Jüdinnen: 105 symbolische Teppiche

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Ich bin hier“ heißt das Kunstprojekt von Iris Andraschek, mit dem sie sich auf Spurensuche jüdischer Frauen in Krems begibt. 105 symbolische Teppiche auf Kremser Straßen und Plätzen sollen an die im Nationalsozialismus vertriebenen und ermordeten Jüdinnen erinnern. Die Historikerin Edith Blaschitz und der Historiker Robert Streibel recherchierten dazu Lebensdaten und Wohnorte. Weitgehend unbekannt sind jedoch die Namen der Vertriebenen.

Ein Teppich für jede jüdische Frau

Mit Leimfarbe und handgeschnitzten Schablonen gestaltet Andraschek die symbolischen Teppiche und verortet diese im Stadtraum. Solange die Ausstellung „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“ im museumkrems läuft, kommen neue Teppiche hinzu, bis für jede jüdische Frau, die bis dahin recherchiert wurde, ein Platz in der Stadt geschaffen wurde.