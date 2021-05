„Keinen Grund“, nicht an den Öffnungsschritten festzuhalten, sieht man etwa in Tirol. Über den Lockerungen war zuletzt ein Fragezeichen gestanden, da eine Mutation der britischen Variante drauf und dran war, sich durchzusetzen. Mit lokalen Maßnahmen dürfte man die sogenannte Fluchtmutante wieder in den Griff bekommen haben.

Eine andere Mutante beschäftigt unterdessen Niederösterreich: Die in Indien grassierende Variante könnte hier aufgetreten sein. Der Fall eines indischen Studenten, der aus seiner Heimat in den Süden des Bundeslandes zurückgekehrt war, wird derzeit überprüft. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gibt sich mit Blick auf 19. Mai positiv: „Unsere Landsleute haben selbst den Grundstein dafür gelegt, dass die Öffnungsschritte möglich werden.“ Jetzt gehe es darum, die Wirtschaft anzukurbeln.